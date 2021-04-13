Еще 70 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 13 апреля

В Удмуртии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом за 13 апреля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 28 жителей Ижевска, 10 граждан из Сарапула, семь — из Увинского района, шесть — из Завьяловского района, четыре — из Шарканского района, три — из Игринского района, по два — из Воткинска, Камбарского, Сюмсинского и Юкаменского районов, по одному — из Кизнерского, Сарапульского, Селтинского и Якшур-Бодьинского районов. При этом 74 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 31 732 случая заражения коронавирусом. Из них 399 закончились летальным исходом, 28 270 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 68 заболевших находятся в тяжелом состоянии.