Валерий Радаев рассказал Владимиру Путину о зарплатах 60 тыс. рублей для начинающих врачей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, обсуждая с президентом РФ Владимиром Путиным проблемы региона, заявил, что власти региона подняли зарплату начинающим врачам до 60 тыс. руб. Глава региона встретился с президентом после совещания, посвященного развитию космической отрасли в Энгельсском районе.

На вопрос Владимира Путина о том, какие проблемы есть у Саратовской области, Валерий Радаев отметил, что в региона высокая смертность из-за того, что «возраст пожилого населения на два процента выше, чем среднероссийский показатель».

Губернатор сообщил, что обращался по этому поводу в Сеченовский университет. «К нам приезжала большая делегация специалистов для того, чтобы помощь оказать. И рассчитываем на ту поддержку, Ваш проект — это поддержка первичного звена здравоохранения, и на это акцент делаем», — сказал господин Радаев.

Также, по его словам, власти работают над качеством работы скорой помощи. «Учитывая, что обеспеченность врачами была на очень низком уровне, мы сегодня подняли заработную плату — где-то 60 тысяч начинающему врачу будем платить так. И по средним, и по младшим специалистам тоже высокую планку взяли. Соответственно, будем дополнительно жильем обеспечивать с этого года. У нас четыре подстанции в городе, по очередности обеспечим в этом году молодых специалистов жильем»,— сказал глава региона.