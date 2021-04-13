Владимир Путин пообещал помочь в расселении 76 аварийных домов Летного городка

Президент РФ Владимир Путин обещал помочь в расселении 76 многоквартирных домов Летного городка в Энгельсе. Об этом было сказано на вчерашней встрече с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

Господин Радаев обратился к главе государства с соответствующей просьбой. Он рассказал, что дома, о которых идет речь, «очень старые, более 60 лет, практически уже просто разрушаются на глазах».

«Учитывая, что мы программу по переселению из аварийного жилья с 2024 года перенесли на 2021 год, вышли, как в пилотном проекте, и думаю, что успешно по итогам года завершим. У нас есть экономия: учитывая, что вы также поддерживали нас, и спонсорские проекты реализовывали в одном из поселков города Саратова – там есть экономия. Если возможно, это нам была бы поддержка как раз для начала реализации проекта именно здесь, в Летном городке», - попросил губернатор

Владимир Путин уточнил, о какое сумме на расселение 76 домов идет речь. Валерий Радаев пояснил: около 2 млрд руб., соответствующее обращение на имя президента имеется. «Хорошо, мы поможем», - пообещал глава государства.

Марина Ковалева