Подтопленная электросетевая инфраструктура в пойме р. Уршак

В последнее время и днем, и ночью температура в Башкирии держится на плюсовых отметках. Это вызвало быстрое таяние снега, резкий подъем уровня рек и подтопление многих населенных пунктов. Были подтоплены и объекты электросетевой инфраструктуры ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»): линии электропередачи, трансформаторные подстанции.



В минувшие выходные пик паводка пришелся на центральные районы Башкирии, прилегающие к г. Уфе. 14 из 16 подтопленных электросетевых объектов пришлось на населенные пункты и садовые товарищества Уфимского и Кармаскалинского районов, расположенные в пойме р. Уршак. Энергетики предпринимают все усилия, чтобы по возможности запитать потребителей по кольцующим линиям электропередачи. Тем не менее, не всегда удается это сделать. Деревни Соловьевка и Вязовка, запитанные от ПС 500 кВ «Бекетово», из-за подтопления сетевой инфраструктуры остаются обесточенными. Обесточены и коллективные сады, примыкающие к этим деревням.

Паводок пришел и на северо-запад республики. Два участка линий электропередачи 10 и 6 кВ были отключены в Янаульском и Бураевском районах. Отключены в профилактических целях — в связи с возможным подтоплением. Потребителей там нет. Первый участок находится в пойме р. Буй и запитан от ПС 110 кВ «Янаул», второй — в пойме р. Быстрый Танып и запитан от ПС 35 кВ «Кузбаево».

Во время весеннего половодья во всех производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» созданы паводковые комиссии, в состоянии повышенной готовности находятся аварийно-восстановительные бригады, транспорт и спецтехника. Башкирские сетевики держат паводковую ситуацию под контролем.