МУП «Полигон» потратит 199 млн рублей на аренду спецтехники

Пермское МУП «Полигон» объявило аукцион на аренду спецтехники с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен предоставить спецтехнику с экипажем, заправленную топливом, в технически исправном состоянии и чистом виде. Место и время подачи техники определяется в соответствии с письменной заявкой арендатора. Техника должна быть предназначена для обслуживания пяти мест отвала снега в Перми, полигона отходов в деревне Софроны, выполнения работ по разработке грунта на территории Перми, Пермского района, погрузке и транспортированию до места размещения. Всего необходимо предоставить 30 единиц техники (экскаваторы, бульдозеры, трактора и прочее). Срок аренды — с момента заключения договора по 30 июня 2022 года.

Максимальная цена контракта определена в 199,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 мая.