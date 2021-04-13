Совладельцу Владивостокского морского рыбного порта смягчили меру пресечения

Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения совладельцу ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Денису Саране с заключения под стражу на домашний арест, подтвердил “Ъ” представитель правоохранительных органов региона.

«Подтверждаю. В отношении Сараны избран домашний арест»,— сказал “Ъ” представитель правоохранительных органов региона, уклонившись от дальнейших комментариев.

12 марта Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил под стражу господина Сарану. Также в СИЗО были отправлены еще два фигуранта уголовного дела, один человек был отправлен под домашний арест.

Накануне следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморью сообщило, что в рамках расследования уголовного дела о контрабанде лома черных металлов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) задержаны четыре человека. Ранее уточнялось, что дело возбуждено из-за контрабанды на 1 млрд руб. «По версии следствия, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров — лома черных металлов с недостоверным декларированием»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

1 апреля «Вести Приморья» со ссылкой на источник в правоохранительных органах края сообщили, что в рамках расследования было возбуждено еще восемь дел о контрабанде, а также дело об уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ).

По данным телеканала, при проверке одной из аффилированных с Денисом Сараной компаний ФНС выявила факт уклонения от уплаты 1,5 млрд руб. налогов и сборов при продаже ценных бумаг. «Сарана согласился со вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн руб. налоговой задолженности. Налоговые проверки продолжаются с перспективой погашения Сараной еще порядка 280 млн руб. налоговой задолженности»,— сообщали «Вести Приморья».

Господин Сарана является членом совета директоров ВМРП, лично владеет 6,65% обыкновенных акций общества. Всего, по данным СМИ, семья господина Сараны контролирует 47% ОАО ВМРП, 52% — у ООО «Геотэкс» (Москва).

Алексей Чернышев, Владивосток