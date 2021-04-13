«ВПК-ойл» сократил выручку более чем в 11 раз

Новосибирское ООО «ВПК-ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, по итогам 2020 года сократило выручку с 20,4 млрд руб. до 1,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Убыток увеличился с 542,7 млн руб. в 2019 году до 1,4 млрд руб. в 2020 году.

В феврале 2021 года компания, в отношении которой с июля 2020 года рассматривалось дело о банкротстве, заключила мировое соглашение с московским АО «Холдинговая компания »Эволюция». Холдинг стал правопреемником Сбербанка в деле о банкротстве «ВПК-ойл».

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, документ предполагает рассрочку по уплате долга до 2029 года. Сама задолженность на момент подписания составляла 1,425 млрд руб.

Оксана Павлова