АПК «Красава» инвестирует в молочно-товарный комплекс 2,4 млрд рублей

ООО «Агропромышленный комплекс (АПК) „Красава“» на заседании краевого штаба по обеспечению экономической стабильности и совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата презентовал проект по созданию молочно-товарного комплекса.

Как рассказал гендиректор «Красавы» Николай Касеев, проект планируется реализовать на территории Гамово. «Сейчас мы производим меньше сырого молока, чем перерабатываем. И потребляем меньше, чем производим. Поэтому мы решили обратить внимание на эту отрасль и оказываемые (сельхозпроизводителям.— “Ъ-Прикамье”) меры господдержки»,— пояснил господин Касеев.

По его словам, в результате реализации проекта поголовье скота увеличится с 560 до 2100 голов, а плановое производство сырого молока — с 4,18 тыс. до 19,95 тыс. тонн в год. Кроме того, комплекс обеспечит 72 новых рабочих места. Сумма инвестиций со стороны АПК оценивается в 2,4 млрд руб., в том числе это кредитные средства. Запустить проект намечено к 2023 году. Молоко планируется поставлять на предприятия «Милком» и «Юговской молкомбинат».

Члены совета поддержали эту инициативу и присвоили ей статус приоритетного инвестиционного проекта. Теперь у компании появится возможность взять в аренду земельные участки для реализации проекта на льготных условиях, а также получить административное сопровождение проекта со стороны Агентства инвестиционного развития Пермского края.