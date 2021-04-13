Новосибирское «ИМИ» получило прибыль в 2020 году против убытка годом ранее

Новосибирское АО «Мемориальная служба "ИМИ"» по итогам 2020 года получило выручку в размере 245,2 млн руб. В 2019 году этот показатель составил 176,8 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль компании составила 10,1 млн руб. против 24,3 млн руб. убытка годом ранее. Ранее, с 2016 по 2018 годы чистая прибыль компании не превышала 4 млн руб., следует из отчетности «ИМИ».

Компания зарегистрирована в Новосибирской области в 2013 году. Занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. Основные совладельцы компании: ООО «Стикс-к» (54,5%), принадлежащее Эдуарду Петрову и МУП «Специализированная служба "Похоронный дом ИМИ"», которой руководит депутат горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко. По итогам 2020 года МУП также увеличил выручку (с 65,8 млн руб. в 2019 году до 72,2 млн руб.) и чистую прибыль (с 2 млн руб. до 3,4 млн руб.).

Оксана Павлова