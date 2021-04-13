Депутат из Краснокамска заявился на праймериз по выборам в Госдуму РФ

Депутат думы Краснокамского городского округа, врач-ортодонт Юрий Науменко подал заявку на предварительное голосование праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ по одномандатному округу №61. Об сообщает пресс-служба партии власти. Ранее на праймериз по данному округу заявились действующий депутат Госдумы Дмитрий Сазонов и депутат заксобрания Пермского края Ирина Ивенских.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.