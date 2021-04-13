«Камтэкс-Химпром» получил за год убыток в 119,4 млн рублей

АО «Камтэкс-Химпром» опубликовало финансовую отчетность за 2020 год. Согласно документу, выручка общества составила 2,147 млрд руб. (годом ранее — 3,334 млрд руб.). Чистый убыток АО — 119,4 млн руб. Годом ранее предприятие показало чистую прибыль в размере 64,2 млн руб.

Отметим, в конце марта на предприятии произошла смена руководства. Вместо Ильи Иванова, руководившего «Камтэкс-Химпромом» с 2013 года, гендиректором АО была назначена экс-министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. Госпожа Бреднева уже занимала этот пост с 2002 по 2013 год.

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода имени Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Основные виды продукции предприятия — фталевый ангидрид и диоктилфталат. Кроме того, «Камтэкс-Химпром» выпускает фумаровую и бензойную кислоты.