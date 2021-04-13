Суд отказал мэрии во взыскании с пермских предпринимателей платы за аренду автобазы

Краевой арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений в исковых требованиях к арендаторам автобазы на ул. Старцева, 31. Департамент требовал взыскать с предпринимателя Сергея Караева, Михаила Клюйкова и ООО «Новая высота» 83,9 млн руб. за аренду имущественного комплекса в районе ВРЗ. По данным картотеки суда, 30 марта администрация уточнила свои исковые требования, снизив требуемую сумму с 83,9 до 10,5 млн руб. В судебном заседании 1 апреля было решено отказать департаменту земельных отношений (ДЗО) в исковых требованиях.

В решении суда указано, что изначально участок на ул. Старцева, 31, арендовало муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс». В 2007 году «Пассажиравтотранс» и перевозчик Валерий Ротманов заключили договор купли продажи движимого и недвижимого имущества на автобазе. Право на аренду земельного участка на ул. Старцева, 31, у Сергея Караева и Михаила Клюйкова возникло после заключения договора купли-продажи недвижимости на этом участке, находящемся в аренде. С учетом того, что имущество приобрели на торгах в рамках банкротства, предприниматели имели право на льготный порядок начисления арендной платы (2% от кадастровой стоимости участка). Также выяснилось, что за период с 17 июля 2017 года по 30 июня 2020 года, а также за III и IV кварталы 2020 года господин Караев даже переплатил за аренду участка 23 тыс. руб. Переплата господина Клюйкова и подконтрольного ему ООО «Новая высота» за этот период составила 17 тыс. руб. и 33 тыс. руб. соответственно. В результате арбитраж не нашел оснований для удовлетворения требований ДЗО.

Согласно публичной кадастровой карте, площадь участка по ул. Старцева, 31, составляет 38,2 тыс. кв. м. Территория входит в комплекс бывшего автопарка №5 обанкротившегося МУП «Пассажиравтотранс». Известно, что комплекс, включавший в том числе вагоноремонтный завод (ВРЗ), городские власти продали на торгах в 2007 году за 155 млн руб. перевозчику Валерию Ротманову, возглавляющему ООО «Мега-Групп» Сергея Караева. Сообщалось, что господин Ротманов перепродал актив ныне обанкротившейся инвестгруппе «Витус». В 2007 году компания намеревалась возвести здесь 100 тыс. кв. м жилья. Позднее сообщалось о планах построить на этом месте ТЦ, однако их не реализовали.