«Восток Ойл» заплатит за участки на Таймыре 2,4 млрд рублей

Компания «Восток Ойл» по итогам аукционов получила лицензии на разведку и добычу углеводородов на Дерябинском и Турковском участках нефтегазовых месторождений (Красноярский край), сообщает «Интерфакс». Победитель предложил за лицензию на пользование Турковским участком 834,7 млн руб. при начальной стоимости 759 млн руб., за Дерябинский – около 1,6 млрд руб. при начальной цене

1,4 млрд руб.

Запасы углеводородов в пределах Дерябинского участка на 1 января 2019 года, составляли: газ - 50,603 млрд куб. м по категории С1, 4,093 млрд куб м по категории С2, конденсат - 3,106 млн т по С1, 0,328 млн т по С2. Запасы углеводородов Турковского участка составляют: газ - 33,281 млрд куб м по С1, 20,675 млрд куб м по С2.

Специальным условием для участников аукционов было наличие у претендентов или связанных и сними структур проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне.

Анна Егорова