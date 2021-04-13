Приставы арестовали здания Росреестра из-за неуплаты штрафов

Приставы арестовали несколько объектов недвижимости центрального аппарата (ЦА) Росреестра, а также наложили ограничения на действия с недвижимостью управления Росреестра по Подмосковью, сообщила Счетная палата по итогам проверки. Причиной Счетная платана называет неуплату транспортных штрафов, в том числе за неправильную парковку.

«В 2018–2020 годах вынесены 28 постановлений о запрете на совершение действий по регистрации и наложении ареста, в отношении объектов, закрепленных за ЦА Росреестра»,— передает «РИА Новости» сведения из отчета Счетной палаты. Представитель ведомства уточнил, что «в отдельных случаях это были штрафы, связные с неправильной парковкой и суммой в пределах 5000 руб.»

Запрет регистрации в связи с неуплатой транспортных штрафов наложен «на большинство объектов недвижимого имущества, закрепленных за управлением Росреестра по Московской области», цитирует агентство отчет Счетной палаты.

Ведомство отметило, что за структурами Росреестра в столичном регионе закреплено меньше объектов недвижимости, чем требуется для ведения основной деятельности. Недостаток площадей компенсируется за счет использования объектов государственной собственности Москвы и Подмосковья на безвозмездной основе, а также за счет коммерческой аренды.