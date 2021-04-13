С приютами пес знает что вышло В регионах просят дать больше времени на строительство убежищ для бездомных животных

Региональные чиновники и депутаты обеспокоены ситуацией с приютами для бездомных животных. В рамках принятого несколько лет назад закона «Об ответственном обращении с животными» власти должны отлавливать бездомных собак и кошек, стерилизовать, а затем выпускать на волю либо содержать в приютах до наступления естественной смерти. Однако во многих субъектах до сих пор нет ни одного подходящего для этого учреждения — по данным Минприроды, речь идет как минимум об 11 российских регионах. В связи с этим депутаты заксобрания Оренбургской области планируют обратиться в Госдуму с законодательной инициативой об отсрочке до 2023 года — чтобы успеть построить приюты. Как выяснил “Ъ”, эту инициативу поддерживают и в других регионах.

Ситуация с приютами для безнадзорных животных в регионах остается напряженной, несмотря на то что положения ФЗ «Об ответственном обращении с животными», регулирующие их работу, вступили в силу с начала 2020 года. Отметим, ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление бездомных животных, что вызывало возмущение зоозащитников.

После принятия упомянутого закона единственным способом регулирования численности таких особей стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск), подразумевающая содержание животных в приютах. По оценкам профильного комитета Госдумы, более чем в десятке регионов нет ни одного приюта, а всего в России создана лишь треть необходимого количества мест для бездомных животных (см. “Ъ” от 12 января).

На прошлой неделе законодательное собрание Оренбургской области подготовило законодательную инициативу в адрес Госдумы РФ с предложением приостановить до 2023 года действие четырех статей ФЗ. Речь идет о нормах, предусматривающих, что животные без владельцев подлежат отлову и передаче в приюты, где их держат на карантине, чипируют и проводят стерилизацию. «В ситуации, когда государственных приютов для животных недостаточно или они отсутствуют в субъекте РФ, а частные вынуждены закрываться из-за невозможности соответствовать предъявляемым требованиям, происходит неконтролируемое размножение и резкий рост численности безнадзорных животных, возникает потребность в установлении на законодательном уровне более продолжительного переходного периода»,— говорится в пояснительной записке.

В прокуратуре региона ранее сообщали, что в 2020–2021 годах от граждан поступило свыше 750 жалоб на безнадзорных собак и их агрессивное поведение, а за прошлый год медицинские учреждения Оренбурга зарегистрировали свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками.

Как выяснил “Ъ”, инициативу поддерживают и в других регионах. «В Свердловской области нет ни одного приюта, который бы соответствовал требованиям законодательства, поэтому прокуратура может во время любой проверки внести представление»,— говорит депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. По его словам, сейчас в регионе обсуждается вопрос проектирования и строительства приютов, которые могут появиться не ранее 2022–2023 годов. При этом, по данным парламентария, только в 2020 году от укусов собак пострадали 10 тыс. человек.

Госсовет Татарстана еще в 2019 году поддерживал предложение депутатов Ленинградской области о переносе вступления в силу отдельных положений закона «Об ответственном обращении с животными» на 1 января 2022 года. «Отсрочка нам нужна. Там большие суммы, и надо полностью проработать схему и концепцию строительства приютов по всей республике»,— заявил “Ъ” глава комитета Госсовета по экологии и природопользованию Татарстана Азат Хамаев.

По словам депутата, «сегодня работаем по-старому: выделяем деньги на отлов», а «по строительству новых приютов решение пока не принято».

Заместитель председателя комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова также заявила “Ъ”, что в регионе нет приютов для бездомных животных. В настоящее время отловленных собак вакцинируют, стерилизуют и отпускают обратно в населенные пункты, помечая желтыми бирками. Впрочем, госпожа Шагапова не поддерживает коллег из Оренбургской области: «Если мы приостановим действие закона, разве у нас появятся приюты? Проблема просто вновь будет отложена».

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов отмечает, что аналогичная проблема существует и в Самарской области: «Сегодня в приютах в одной клетке сидит по 20–50 собак, это ужасные условия. Строить новые подобные приюты содержания собак тоже негуманно. Нам нужно взять передовые практики Евросоюза, Америки, где идет принудительная стерилизация животных — отлавливают стаю, стерилизуют и пускают ее на прежнее место обитания». «Конечно, муниципалитеты не готовы в настоящий момент выполнить все требования федерального закона,— признался в разговоре с “Ъ” первый зампред экологического комитета заксобрания Краснодарского края Андрей Булдин.— Существуют нормы по помещению, чипированию, но как таковой инфраструктуры нет, ее не успели подготовить». Впрочем, по его словам, кубанские парламентарии не планируют выходить с обращениями о приостановке статей закона в адрес Госдумы.

Парламент Якутии также рассматривает вопрос об обращении в Госдуму, Совфед и правительство России с необходимостью внести изменения в ФЗ. Одно из предложений — создание для регионов собственных стратегий по решению проблемы безнадзорных животных. «В этом случае субъекты самостоятельно выбрали бы приемлемые, подходящие и эффективные для своих условий и возможностей порядки обращения с животными без владельцев,— заявила заместитель руководителя департамента ветеринарии Якутии Саргылана Павлова.— Так как условия у субъектов разные, то приюты для животных на отдельных северных, и не только северных, территориях являются экономически нецелесообразными».

В Минприроды “Ъ” подтвердили, что 11 регионов представили информацию об отсутствии приютов для животных, соответствующих требованиям законодательства. На вопросы “Ъ”, поддерживает ли ведомство предложение региональных депутатов об отсрочке, а также собирается ли финансово помогать со строительством приютов, там не ответили. В Минприроды лишь напомнили, что организовывать работу по ответственному обращению с бездомными животными — полномочия регионов, которые они должны выполнять за счет своих бюджетов. «Агентством стратегических инициатив предложен ряд модульных и легковозводимых типовых проектов приютов для животных, разработанных на основе лучших мировых практик,— добавили в ведомстве.— Материалы направлены в субъекты для использования в работе».

Анна Васильева