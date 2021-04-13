«Я не доллар, чтобы меня все любили»

Мусульманские священники Татарстана вчера переизбрали своим лидером Камиля Самигуллина, который уже проработал во главе Духовного управления мусульман (ДУМ) региона два четырехлетних срока. Решение было принято единогласно на съезде мусульман республики, при этом другие кандидатуры не предлагались. За несколько дней до съезда против господина Самигуллина выступил глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, обвинив своего оппонента в сектантстве. После съезда мусульман Камиль Самигуллин заявил “Ъ-Казань”, что не стоит «заострять внимание» на этом вопросе, и выразил надежду, что отношения с господином Гайнутдином «в дальнейшем наладятся».

Решение о продлении полномочий 36-летнего Камиля Самигуллина еще на четыре года в качестве главы ДУМ республики было принято вчера на съезде мусульман Татарстана. В нем участвовали 1,5 тыс. имамов, которые избрали господина Самигуллина муфтием путем открытого голосования. Делегаты, оставаясь на своих местах в зале, просто подняли вверх карточки, когда главный казый (шариатский судья) Джалиль Фазлыев назвал имя действующего муфтия. При этом, по словам господина Фазлыева, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось. Другие кандидатуры на пост руководителя ДУМ не рассматривались.

Также были продлены на новый срок полномочия господина Фазлыева, избран новый состав центральной ревизионной комиссии и пленума ДУМ. Первым заместителем муфтия по предложению господина Самигуллина был избран имам мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов.

Напомним, Камиль Самигуллин возглавил ДУМ республики в 2013 году, сменив на этом посту Илдуса Файзова (ушел в отставку, после того как в 2012 году на него совершили покушение сторонники радикального ислама, а его заместитель Валиулла Якупов был убит). Господин Самигуллин с 2003 по 2007 год учился в Стамбуле в медресе при мечети Исмаил-ага у шейха Махмуда аль-Уфи. Также он окончил теологический факультет Российского исламского института в Казани.

На съезде мусульман Камиль Самигуллин отчитался о своей работе за предыдущие годы. Он сообщил, что «система мусульманского образования в Татарстане окончательно сформировалась как многоступенчатая», в частности, в 2017 году была открыта Болгарская исламская академия. Также ДУМ Татарстана активно занималось издательской деятельностью: ИД «Хузур» выпустил 163 книги общим тиражом 360 тыс. Управление активно ведет пропаганду в социальных сетях, для мусульман сделали десять мобильных приложений.

Господин Самигуллин также отметил достижения в «сохранении татарского языка и татарско-мусульманских традиций». Так, богослужения практически во всех мечетях стали вести на татарском языке, в 100 приходах открыли бесплатные курсы татарского. Эту работу также отметили выступившие на съезде вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев (возглавляет национальный совет Всемирного конгресса татар) и вице-спикер Госсовета республики Марат Ахметов (возглавляет комиссию по сохранению татарского языка).

Участие в съезде принял президент Татарстана Рустам Минниханов, который также похвалил ДУМ Татарстана и господина Самигуллина за «совместную работу в части сохранения татарского языка, национальных традиций», а также за «образовательные проекты». Он обещал оказывать «всестороннюю поддержку». Также он отметил «большие планы» по празднованию в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Думаю, мы достойно отметим эту дату»,— сказал президент.

На прошлой неделе, за несколько дней до съезда, к Рустаму Минниханову с критикой господина Самигуллина обратился глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, обвинив своего оппонента в распространении сектантских учений. Поводом для этого послужила фраза «если вы отчаетесь в ваших делах, просите помощи у обитателей могил», которая была опубликована в толкования Корана ДУМ Татарстана. В ДУМ РФ сочли, что она призывает обращаться не к Аллаху, а к душам умерших, что противоречит постулату единобожия. Господин Гайнутдин призвал «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики», указав, что «татарский народ никогда не шел за учителями, предлагавшими узкую, маргинальную трактовку ислама».

Позже Камиль Самигуллин назвал обвинения главы ДУМ РФ «клеветой». При этом он пояснил, что «Гайнутдина возмутил не сам текст перевода Корана, а сноска к одному из аятов». «Это выражение в сноске взято из авторитетных толкований Корана прошлого, здесь мы ничего не писали от себя»,— заверил господин Самигуллин.

На съезде мусульман ни Рустам Минниханов, ни сам Камиль Самигуллин обращение московского муфтия не упоминали. А на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос “Ъ-Казань”, господин Самигуллин заявил, что не нужно «заострять внимание» на этом вопросе. «В других муфтиятах у нас врагов нет. Тут можно не любить. Я не доллар, чтобы меня все любили. Поэтому это вполне естественно, нормально. Каждый может высказать свое мнение»,— сказал он. При этом господин Самигуллин выразил надежду, что отношения с Равилем Гайнутдином «наладятся».

Камиль Самигуллин также объяснил, почему среди всех имамов республики не нашлось альтернативного кандидата на выборах муфтия. «У нас был открытый пленум, были выставлены условия (для кандидатов.— „Ъ“). Два месяца работала комиссия. Раз не было заявлений, не нужно же искусственно это (конкуренцию.— „Ъ“) создавать».

Кирилл Антонов