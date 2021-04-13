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Для санации НПФ добавилось оснований

Правила игры

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Госдума приняла в третьем чтении проект закона «О санации НПФ». В частности, формальным основанием для применения мер по предупреждению банкротства фонда вводится вместо увеличения актуарного дефицита по сравнению с прошлым годом его точный размер — 5% от общей величины обязательств НПФ (см. “Ъ” от 9 декабря 2019 года). Также вводится новый пункт — непрохождение фондом обязательного стресс-тестирования по методологии ЦБ. «Выявление актуарного дефицита как основание для применения мер по предупреждению банкротства по общему правилу не будет применяться к отчетным периодам до вступления в силу принятого закона»,— заявили в ЦБ. Илья Усов

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