Для санации НПФ добавилось оснований

Госдума приняла в третьем чтении проект закона «О санации НПФ». В частности, формальным основанием для применения мер по предупреждению банкротства фонда вводится вместо увеличения актуарного дефицита по сравнению с прошлым годом его точный размер — 5% от общей величины обязательств НПФ (см. “Ъ” от 9 декабря 2019 года). Также вводится новый пункт — непрохождение фондом обязательного стресс-тестирования по методологии ЦБ. «Выявление актуарного дефицита как основание для применения мер по предупреждению банкротства по общему правилу не будет применяться к отчетным периодам до вступления в силу принятого закона»,— заявили в ЦБ. Илья Усов