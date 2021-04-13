Инвестбанки сливают команды

На фоне изменения потребностей и навыков корпоративных клиентов и конкуренции с госбанками небольшие игроки сегмента IB трансформируют инвестиционно-банковские подразделения. Они объединяют отдельные команды в единые центры экспертизы и сопровождения сделок, чтобы предоставлять более маржинальные и персонализированные услуги. Это позволяет конкурировать с крупными банками, сохраняющими жесткую риск-политику.

Опрошенные “Ъ” небольшие инвестбанки реорганизуют структуру своих IB-подразделений. Так, в Райффайзенбанке (14-е место с долей в 1,1% рынка, по оценке Cbonds) до последнего времени такие услуги предоставляло четыре команды, имевшие узкую специализацию. Теперь останутся две: одна будет отвечать за размещение акций, рублевых и еврооблигаций, получение рейтингов, сделки секьюритизации, вторая займется консультированием клиентов по вопросам привлечения финансирования, оптимизации долгового портфеля и реструктуризации бизнеса, сделками M&A, синдицированным кредитованием. Как пояснил курирующий в Райффайзенбанке работу с крупными корпоративными клиентами Дмитрий Середин, реорганизация потребовалась, так как возможности корпоративных клиентов самостоятельно структурировать сложные сделки значительно выросла за счет in-house-юристов, специалистов по M&A и рынкам капитала.

BCS Global Markets (13-е место, 1,15% рынка) во второй половине 2020 года также провела трансформацию инвестбизнеса. Как пояснил соруководитель компании Алексей Гонус, она консолидировала в рамках одного подразделения отношения с корпоративными российскими клиентами по всем продуктам корпоративного и инвестиционного банка. Это позволяет более тщательно изучать клиента, оценивать риски и, соответственно, формировать оптимальное предложение.

В банке «ФК Открытие» (9-е место, 2,43% рынка) подчеркнули, что структура подразделения у них похожа на принятую в Райффайзенбанке. «Это вопрос оптимизации и структуры и большего продуктового мандата,— поясняет директор департамента инвестиционного бизнеса банка Константин Церазов.— Банк получает и экономию, и удовлетворенного клиента».

Согласно рейтингу Cbonds крупнейших организаторов размещений на внутреннем долговом рынке, последние пять лет три первых места удерживают «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sber CIB, занимая более половины рынка. В 2020 году госбанки провели сделки на 1,45 трлн руб. Остальные сделки на 1,39 трлн руб. пришлись на четыре десятка банков и инвесткомпаний. На рынке внешнего долга, по данным Dealogic, российские госбанки конкурируют с международными инвестиционными группами и на них приходится 30–50% всех размещений.

Госбанкам проще работать с несколькими крупными сделками с компаниями—«голубыми фишками», замечает господин Гонус. Работа с другим эшелоном клиентов предполагает принятие на себя дополнительных рисков и способность быстро принимать решения. Жесткая риск-политика большинства крупных банков накладывает ограничения на целый ряд операций, что не позволяет им успешно конкурировать на этом рынке с более гибкими игроками, заключает он.

Госбанки о трансформации собственных IB-подразделений не говорят. Руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Александр Пухаев подчеркнул, что клиентам, которые давно стали публичными, тем не менее необходима помощь традиционного инвестиционного банка: они заинтересованы и в ESG-финансировании, конвертируемых облигациях или SPAC. В Сбербанке подчеркнули, что инвестиционно-банковский бизнес предлагает полный спектр классических услуг, включая M&A-консультирование и услуги на рынках акционерного и долгового капитала.

Логика развития рынка требует более комплексного и клиентоориентированного подхода, отмечает партнер и руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Deloitte Екатерина Трофимова. Одни банки стремятся предложить свои флагманские продукты максимальному числу клиентов, другие предлагают одному клиенту максимальное количество услуг. Игрокам, не занимающим лидирующие позиции в сегменте IB, приходится активнее и быстрее осуществлять этот переход, чтобы сохранить клиентов и свою позицию на рынке, уверена она. Это позволяет банкам оптимизировать затраты и оставлять в своем портфеле те компетенции, в которых они имеют значительное преимущество на рынке, уверен управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

Полина Трифонова, Виталий Гайдаев, Полина Смородская