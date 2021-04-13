Кто еще стал резидентом ТОСЭР «Губкин»

В один день с ООО «Биопро» статус резидента ТОСЭР «Губкин» получили еще шесть компаний. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 440,4 млн руб., количество рабочих мест — 250. ООО «Стартсем» Евгения Семиречева планирует наладить производство гиперпрессованных строительных материалов (так называемые лего-кирпичи) за 241,5 млн руб. ООО «Биотехнологии» Сергея Подчувалова и Станислава Стрельникова намерено выпускать реагенты для очистки стоков за 117,9 млн руб. ООО «Акцент индастриз» Вадима Тихонова займется производством стальных панельных радиаторов за 34,6 млн руб. ООО «Истобнянские сады» Антона Хатунцева планирует выращивать плодовые деревья, кустарники и ягодные культуры за 22,2 млн руб. ООО «Чистоконтакт сервис» Константина Агеева, Сергея Дахно и Сергея Еськова намерено выпускать гранулированные комбикорма для животных за 19,6 млн руб.

ООО «Завод 31» Олега Прокопова планирует наладить производство локальных очистных станций за 4,6 млн руб.