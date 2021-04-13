Кредитор хочет поторговаться

Завтра Арбитражный суд Саратовской области начнет рассмотрение иска кредитора АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» Александра Кондратенко, который просит отменить результаты торгов, по итогам которых имущество банкротящегося предприятия получило АО «Саратовский завод РМК» (входит в ГК «Регион»). На торги не заявился ни один участник, и имущество предприятия перешло кредитору, выкупившему долг у Сбербанка. Господин Кондратенко говорит, что торги были объявлены с нарушением сроков. В ГК «Регион» объясняют действия истца попыткой затянуть процесс передачи имущества новому собственнику и нежеланием возобновлять ­производство.

Завтра, 14 апреля, Арбитражный суд Саратовской области должен приступить к рассмотрению искового заявления кредитора банкротящегося АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» (РМК) Александра Кондратенко, просящего отменить протокол о признании несостоявшимися из-за отсутствия заявок торгов по продаже имущества должника.

Торги должны были состояться 10 декабря прошлого года. Организатор — ООО «КМК-финанс» — выставил на продажу два лота. Одним лотом стоимостью 405,5 млн руб. предлагалось продать движимое и недвижимое имущество завода РМК, интеллектуальные права и запасы предприятия. Вторым — газопровод высокого давления в Балтайском районе стоимостью 6,3 млн руб. На первый лот не заявился ни один участник торгов. Тогда имущество перешло в собственность АО «Саратовский завод РМК», которое стало залоговым кредитором завода.

Как писал „Ъ“, учрежденное самарскими ООО «Промышленные технологии» (50%) и ООО «Регион» (50%) АО «Саратовский завод РМК» в октябре прошлого года выкупило за 185 млн руб. долг завода перед ПАО «Сбербанк», в залоге у которого находилось имущество завода.

В обоснование иска Александр Кондратенко сообщает, что торги были объявлены с нарушением сроков — период принятия заявок длился 24 дня, хотя требуется не менее 25 дней. Также в информации о проведении торгов якобы не было сведений о банкротящемся предприятии. Исковое заявление было подано еще 24 декабря прошлого года, затем в феврале и в марте в него вносились незначительные уточнения. Александр Кондратенко стал кредитором АП РМК в феврале 2020 года, когда решением суда ему было передано право требования 175 тыс. руб. от ООО «Экспресс Сервис». Выяснить, планирует ли господин Кондратенко участвовать в торгах в случае, если их результаты будут отменены, „Ъ“ не удалось, он не отвечал на звонки.

Напомним, Арбитражный суд Саратовской области признал АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» банкротом в декабре 2017 года. На тот момент, согласно докладу арбитражного управляющего Александра Маевского, общая сумма требований в реестре кредиторов (с учетом требований второй очереди) составляла около 1,26 млрд руб. Заявление о собственном банкротстве завод подал в ноябре 2016 года. Сейчас общая сумма требований кредиторов — 1,57 млрд руб. Крупнейшие кредиторы АП РМК — АКБ «Банк „Век“» в лице АСВ (321,6 млн руб.), Юникредит банк (249,6 млн руб.), входящее в ГК «Регион», АО «Саратовский завод РМК» (185,5 млн руб.), АО «Трест Коксохиммонтаж» (91,6 млн руб.) и ФНС России (74,7 млн руб.).

В конце марта на банкротящемся предприятии произошла замена конкурсного управляющего. Им стал Дмитрий Перепечев из московского СРО Союз АУ «Возрождение». Как писал „Ъ“, предыдущий конкурсный управляющий Александр Конев был отстранен от управления 29 января по жалобе ФНС за неоднократные нарушения, выразившиеся в не­уплате налогов и ведении убыточной деятельности. Кроме того, он не прекратил хозяйственную деятельность компании-должника и не принял мер к анализу дебиторских долгов и их взысканию. Долг только по зарплате перед сотрудниками составляет около 32 млн руб.

Как следует из постановления суда, конкурсный управляющий должен был быть назначен еще 26 февраля, однако конкурсные кредиторы АО «Нефтегазмонтаж» и ООО «Трансмет» попросили суд признать недействительными решения собрания кредиторов АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций», сославшись на якобы отсутствие надлежащего уведомления о проведении собрания. Суд не согласился с позицией «Нефтегазмонтажа» и «Трансмета», признав, что все кредиторы были уведомлены о ­собрании.

Согласно опубликованному судебному решению, на собрании присутствовали компании, имеющие 68,6% голосов (947,03 млн руб. при 1,38 млрд руб. общего количества требований, учитываемых на ­собрании).

В АО «Саратовский завод РМК» называют попытки обжаловать проведение торгов очередным затягиванием процесса вывода предприятия из кризиса, препятствующим возобновлению производства и погашению задолженностей по зарплате и налогам.

«Мы планировали уже в марте возоб­новить производство. Это выгодно и властям, так как завод бы начал платить налоги, и сотрудникам, которые долгое время находятся в состоянии неопределенности. Но очевидно, есть кредиторы, по каким-то причинам в этом не заинтересованные. Их мотивация нам не понятна. Надеемся, что суд учтет все обстоятельства этого дела и примет решение, которое станет отправной точкой в процессе восстановления завода»,— сказали „Ъ“ в АО.Так же в компании оценивают и попытки отдельных кредиторов оспорить назначение нового конкурсного ­управляющего.

Дмитрий Перепечев сказал „Ъ“, что уже приступил к работе и начал процесс инвентаризации имущества. «На это уйдет некоторое время, но надеюсь, что удастся все сделать быстро. Сейчас нам нужно понять, какое имущество осталось на предприятии. Была информация, что прежний менеджмент якобы пытался вывозить металл, компьютеры и программное обеспечение, поэтому сейчас стоит задача все это зафиксировать»,— отметил господин Перепечев.

Конкурсный управляющий затруднился оценить перспективы рассмотрения судом иска о признании торгов незаконными, однако, по его мнению, если это произойдет, процесс выхода предприятия из кризиса может затянуться на неопределенный срок.

По мнению адвоката Яны Максимовой, вероятность того, что результаты торгов будут отменены, невысока. «С момента торгов прошло несколько месяцев. Вряд ли суд за это время не заметил бы серьезного нарушения, меняющего весь ход процесса»,— считает она.

Сергей Петунин