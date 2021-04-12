Ни статуса, ни прав

Как стало известно “Ъ”, судья 431-го мирового судебного участка поселка Сосенское (Москва) оштрафовал на 30 тыс. руб. юриста Алексея Коврижкина, лишенного статуса адвоката на два года по решению совета Адвокатской палаты Москвы. В палате решили, что защитник без уведомления клиентов написал заявление о вымогательстве взяток у его подзащитных двумя сотрудниками СКР. Теперь его наказали за езду на автомобиле без прав. Защитник утверждает, что не знал о судебном решении, оставившем его без водительского удостоверения.

Как рассказал “Ъ” сам Алексей Коврижкин, его автомобиль был остановлен вечером 10 апреля на Калужском шоссе сотрудниками ГИБДД. Представившись, они попросили водителя предъявить документы, которые «пробили» по служебной базе. И тут, утверждает господин Коврижкин, неожиданно для него выяснилось, что решением судьи 393-го судебного участка Москвы он в сентябре 2019 года был лишен прав за вождение машины с нечитаемыми номерами. «Я не ездил тогда без номеров, как сообщили в СМИ,— пояснил Алексей Коврижкин.— Просто грязью их забило, вот и стали нечитаемы». А главное, утверждает юрист, никто его о решении мирового суда в известность тогда не ставил.

«Никто мне об этом не сообщил,— уверяет он,— да и меня самого на том заседании не было. Поэтому полтора года ездил спокойно. Несколько раз меня останавливали для проверки документов, и все было нормально. А теперь — как снег на голову!»

Но главное для господина Коврижкина было впереди.

По словам юриста, выяснив подробности судебного решения, сотрудники ГИБДД задержали его, сопроводив в ближайшее ОМВД по району Коммунарка, чтобы поместить в камеру для административно задержанных. «Когда меня туда привезли, дежурного на месте не оказалось,— рассказал господин Коврижкин.— Поэтому протокол моего задержания составили позже, задним числом, поставив за меня мою подпись». По словам юриста, его поместили в камеру на 38 часов, где содержали «без еды и воды». «Последние 22 часа меня не водили даже в туалет,— пояснил бывший защитник.— А на мои требования выдать хоть какую-то пищу, дежурные отвечали, что "пусть родители или родственники привозят"». На это господин Коврижкин, по его словам, объяснял, что его родные не знают, где он содержится, поскольку у него отобрали телефон, который так и не выдали. Правда, о местонахождении юриста узнали его адвокаты, но в ОМВД их не пустили. В довершение в камере включили свет, который горел всю ночь, не давая спать, отмечает он.

Когда ближе к вечеру 12 апреля задержанного доставили в 431-й судебный участок поселка Сосенское, юрист согласился «частично» признать вину в административном правонарушении о «езде без прав», посетовав лишь, что не был оповещен об этом. Присутствовавший в зале адвокат полностью поддержал коллегу, еще раз напомнив, что ранее того неоднократно останавливали для проверки документов и никаких санкций не следовало. Учтя это, судья признал господина Коврижкина виновным по ч. 2 ст. 12.7 КРФоАП (управление транспортным средством лицом, ранее лишенным прав) и назначил в качестве административного наказания штраф в размере 30 тыс. руб.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье предусматривает задержание на 15 суток.

Адвокат заявил “Ъ”, что не будет обжаловать данное решение. Зато напишет руководству полицейских из ОМВД Коммунарка об их нерадивом отношении к обязанностям. «У меня нет претензий к судье,— пояснил “Ъ” господин Коврижкин.— Но терпеть бесчеловечное отношение сотрудников ОМВД к себе я не намерен. Это было 38 часов пытки!»

Алексей Соковнин