Суд отправил лесом

Жители Башкирии, которые в октябре 2020 года подали в Верховный суд Башкирии коллективный иск к региональному министерству лесного хозяйства по поводу признания недействительным лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества и возвращения лесу на горе-шихане Куштау защитной категории, сегодня намерены подать апелляционную жалобу. 23 марта ВС Башкирии прекратил производство по делу, посчитав, что документ минлесхоза не нарушает их прав. Юристы полагают, что шансов на отмену решения суда нет.

Юрист Айдар Муллануров, представляющий в суде интересы 24 жителей Башкирии, которые в октябре прошлого года подали в Верховный суд Башкирии коллективный иск к региональному минлесхозу, сообщил „Ъ“, что намерен сегодня направить апелляционную жалобу на решение суда. Авторы коллективного иска просили суд признать недействующим приказ об изменении лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества, изданный минлесхозом Башкирии в мае 2020 года. Этим приказом были изменены категории защитных лесов на шихане Куштау с «лесов лесопарковой зоны» на «запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов», и «леса, расположенные в защитных полосах лесов». Истцы заявляли, что изменения в регламент были приняты без оснований и без экспертизы, а после изменения статуса лесов, по их мнению, на шихане стали возможны работы по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, которые проводились АО «Сырьевая компания» (входит в структуру «Башкирской содовой компании»).

Инициаторами иска были юрист Института права и публичной политики (Москва) Вадим Даньшов и руководитель юридической практики института Александр Мальцев.

В минлесхозе заявляли, что регламент разрабатывали в соответствии с положениями Лесного кодекса РФ и на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства. В министерстве также подчеркивали, что на тот момент «Сырьевая компания» уже получила лицензию на геологоразведку.

Еще одной претензией истцов был тот факт, что приказ о внесении в лесохозяйственный регламент изменений не был опубликован на портале правовой информации (НПА). Кроме того, приказ продолжал действовать и после того, как 2 сентября 2020 года правительством Башкирии было принято постановление о придании шихану Куштау охранного статуса. «Мы намерены доказать, что в момент летних событий, и БСК, и „Сырьевая компания” были неправы, потому что основывали свою позицию на документах, выданных в том числе на основании этого регламента»,— пояснял тогда позицию истцов Айдар Муллануров.

Разбирательство по иску длилось с декабря прошлого года. В результате судья Верхового суда республики Гузель Фарахутдинова решила, что документ минлесхоза никак не затрагивает интересы граждан, обратившихся в суд, и прекратил производство. Судья так же не согласилась с доводами о том, что документ в нарушение требований законодательства не был опубликован на портале НПА. В определении ВС указано, что «необходимость прохождения процедуры государственной регистрации приказов не предусмотрена», а документы минлесхоза размещены на официальном сайте министерства, и с ними могут ознакомиться все желающие, в связи с чем суд считает, что «порядок опубликования лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества не нарушен».

По словам Айдара Мулланурова, с определением суда истцы не согласны. Юрист считает, что суд должен был установить, является ли лесохозяйственный регламент нормативным актом, проверить, регистрировался ли этот документ в госкомитете по делам юстиции и публиковался ли на портале НПА, однако этого сделано не было. «Наша победа в деле создала бы для власти ряд проблем. Во-первых, таких регламентов в республике много и ни один из них не опубликован в порядке, предусмотренном для нормативных актов. Значит, нарушения массовые, многие арендаторы лесных участков могут использовать такой прецедент в своих интересах. Во-вторых, был бы зафиксирован факт незаконности действий властей при предоставлении лесных участков на Куштау»,— говорит господин Муллануров.

«Прекращение производства по делу ВС Башкирии можно назвать вполне ожидаемым решением. Обоснованием принятого акта стала достаточно распространенная в судебной практике позиция, согласно которой круг субъектов, чьи права и свободы может затрагивать акт, понимается максимально узко»,— считает руководитель направления «коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин, добавив, что «весьма порочная логика, используемая ВС Башкирии, уже неоднократно подтверждалась Верховным судом Российской Федерации».

Елена Чиркова