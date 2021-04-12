Региональные власти могут отказаться от индексации арендной платы за пользование краевым имуществом для отраслей экономики наиболее пострадавших от коронавируса и его последствий. Как рассказал министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, с таким предложением выступил региональный уполномоченный по правам предпринимателей Павел Новоселов. Сейчас возможность отказа от индексации прорабатывает краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

«Ставка по арендной плате за пользование краевым имуществом индексируется ежегодно. В этом году она (индексация – “Ъ-Прикамье”) должна была составлять 4%. Однако, мы предлагаем оставить ставку на уровне 2020 года», – пояснил Эдуард Соснин на заседании штаба по обеспечению экономической стабильности Прикамья. По его словам, приостановление индексации коснется 93 договоров аренды. Большинство из них (45) заключены предприятиями общепита, арендующими имущество у краевого министерства образования и науки.