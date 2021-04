Короткий разговор

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, какие стрижки сейчас актуальны и какие из них стоит выбирать тем из нас, кто не готов к радикальным переменам.

Этой весной стрижки переживают очередной ренессанс, особенно популярны те, что с ретро-подтекстом. На первый план вышли варианты 80-90 годов, причем неважно, какого цвета волосы — все вертится вокруг челок, висков, объемных затылков и профилированных концов. Образ принцессы Дианы, ее знаменитая стрижка от Сэма Макнайта, которую стилист сделал ей в начале 90-х, теперь стал неотделим и от актрисы Эммы Коринн, сыгравшей принцессу в сериале «Корона». Вне экрана Эмма тоже носит стрижку, правда, более универсальную. За универсальный подход выступают и певица Деми Ловато, модель Кайя Гербер — намного проще уложить как короткий, так и удлиненный боб: можно сделать «ломаные» кудри или выпрямить волосы. Оба варианта смотрятся сегодня актуально.

Mullethair (кефаль или маллет) — самый спорный, но самый яркий тренд в стрижках последнего времени.

Это те самые удлиненные волосы при короткой челке — так в начале 80-е стриглись рокеры вроде Рода Стюарта и Дэвида Боуи. «Мнение о том, что кефаль — это для гопников, устаревшая и непрезентабельная стрижка, по-прежнему существует», — говорит Уилла Паскин, ведущая подкаста «The history of the mallet» в интервью The Guardian. — «Однако, это именно то, что нравится представителям субкультуры — людям, выросшим на электропанке, модникам, представителям ЛГБТ-сообщества; маллет идет вразрез с респектабельным мейнстримом». Сегодня так ходят актриса Мэйси Уильямс, певица Майли Сайрус и еще множество знаменитостей. Главное удобство этой не самой нейтральной стрижки, — возможность убрать удлиненные пряди в хвост или заколоть во французский пучок.

Ирина Кириенко