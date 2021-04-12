ВТБ: воронежцы на треть увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей

С наступлением весенней погоды за последние две недели траты воронежцев на автосервис, автотовары, бензин и замену шин превысили 19 млн рублей - это на 34% больше, чем за предыдущие две недели. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Однако в целом по итогам месяца расходы на обслуживание автомобилей не достигли показателей аналогичного периода прошлого года, снизившись на 20% год к году.

Больше всего средств за последние две недели воронежцы направили на приобретение автотоваров и запчастей – 9,3 млн рублей. К предыдущим двум неделям расходы в этой категории увеличились на 28%. На втором месте среди трат на весеннее обслуживание автомобилей – расходы на покупку новых летних шин: в магазинах, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, жители Воронежа потратили за две недели почти 2 млн – в 1,5 раза больше, чем за две недели до этого. В автосервисах воронежцы оставили 1,8 млн рублей – в полтора раза больше, чем двумя неделями ранее. А на замену шин с зимних на летние было потрачено в 2,5 раза больше, чем за предыдущие две недели.

Кроме того, за две недели воронежцы заправились на АЗС на 6 млн рублей– это на 28% больше, чем двумя неделями ранее. Между тем, к аналогичному периоду прошлого года, когда из-за пандемии россияне стали чаще предпочитать личный транспорт общественному, количество транзакций на автозаправочных станциях и их оборот снизились в 1,5 раза. Средний чек составил 1,3 тыс. рублей.

В целом по стране, по данным эквайринга ВТБ, траты на весеннее обслуживание автомобилей превысили 800 млн рублей – это на 16% больше, чем за предыдущие две недели. При этом по итогам месяца расходы на обслуживание автомобилей снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Для автомобилистов весна стартует тогда, когда дороги освобождаются от снега. В этом году, несмотря на обильные снегопады в конце зимы и начале календарной весны, снег в столице и городах европейской части России растаял на дорогах довольно быстро, поэтому часть автовладельцев поспешила подготовить автомобиль к весне. Однако ажиотаж в автосервисах и станциях шиномонтажа продлится до конца апреля, так как многие, опасаясь весенних заморозков и гололеда, предпочитают дождаться устойчивой теплой погоды», - говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

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