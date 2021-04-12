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«Нестле Россия» вложит 2 млрд руб. в расширение производства в Перми

Пермский филиал ООО «Нестле Россия» на заседании краевого штаба по обеспечению экономической стабильности и совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата презентовал проект по созданию новой линии производства шоколадных батончиков «Kitkat». Объем планируемых компанией инвестиций – 2 млрд руб.

По словам технического менеджера филиала Евгения Скоморохова, инвестпроект позволит увеличить производственные мощности на 50%. Компания планирует, что новая линия запустится в третьем квартале 2021 года. В результате реализации проекта на кондитерской фабрике появятся 40 рабочих мест.

Члены совета поддержали эту инициативу и присвоили ее статус «приоритетного инвестиционного проекта». Теперь компания сможет рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет, а также получит административное сопровождение проекта со стороны Агентства инвестиционного развития Пермского края.

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