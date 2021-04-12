Нижний Новгород примет финал футбольного Кубка России

Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2020/21 пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение принято на бюро исполкома РФС в понедельник. «Арена "Нижний Новгород" была в числе кандидатов на проведение турнира и в прошлом году. Уверен, в год 800-летия Нижнего Новгорода финал Кубка России станет незабываемым событием не только для города, но и для всех футбольных болельщиков», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Матчи полуфиналов турнара состоятся 21 апреля, в 16:00 по московскому времени сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов», в 19:00 встретятся «Локомотив» и ЦСКА.

В розыгрыше Кубка России участвуют команды Премьер-лиги, первого и второго дивизионов, а также лицензированные РФС любительские команды третьего и четвертого дивизионов России по футболу. Победитель перед началом следующего сезона встречается с чемпионом России в Суперкубке и получает право выступить в Лиге Европы.

Владимир Зубарев