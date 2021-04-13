Восточный обход тормозит на жалобе

«Хотьковский автомост» (Московская область) обжаловал результаты торгов по достройке Восточного обхода Новосибирска за 3,7 млрд руб. Компания посчитала, что конкурсная комиссия несправедливо оценила ее опыт исполнения предыдущих контрактов. Она просит ФАС отменить определение победителя, которым стало АО «Новосибирскавтодор». Кроме того, компания просит ведомство проверить «Новосибирскавтодор» на соответствие законодательству о контрактной системе, так как один из его топ-менеджеров является фигурантом уголовного дела о коррупции. В «Новосибирск­автодоре» с доводами московской компании не согласны.



ОАО «Хотьковский автомост», связанное с новосибирской компанией «Сибмост», пожаловалось в ФАС РФ на результаты торгов по выбору подрядчика для достройки Восточного обхода Новосибирска. Заказчиком торгов выступила структура Росавтодора — «Сибуправтодор». Сейчас определение подрядчика по выполнению гос­контракта приостановлено. Жалоба будет рассмотрена ФАС 13 апреля.

Госконтракт на строительство первого этапа обхода за 10,3 млрд руб. был заключен с «Сибмостом» в 2013 году. Завершить его планировалось в октябре 2017 года, но сроки сдвигались. В мае 2020 года в «Сибмосте» было введено конкурсное производство. Летом того же года «Сибуправтодор» расторг контракт с подрядчиком, мотивировав решение нарушением сроков строительства. На тот момент общий неосвоенный «Сибмостом» остаток работ по первому этапу составлял около 5,4 млрд руб. В «Сибуправтодоре» объяснили, что финансирование пока получено только на 3,8 млрд руб. от этой суммы.

По результатам торгов, состоявшихся 5 апреля, победителем было признано АО «Новосибирскавтодор». Компания предложила выполнить работы на объекте за 3,76 млрд руб., что на 245 тыс. руб. ниже начальной цены госконтракта. «Хотьковский автомост» предложил выполнить работы за 3,6 млрд руб. Однако конкурсная комиссия посчитала недостаточным опыт компании по предыдущим контрактам за 2010–2021 годы.

«Считаем, что заказчиком был неправомерно установлен порядок оценки заявок для показателя „общее количество исполненных контрактов“»,— сообщает «Хотьковский автомост» в своей жалобе. По мнению компании, применен стоимостный критерий, «а не максимальное количественное значение, что нарушает положения закона о контрактной системе». «В результате это не позволяет выявить лучшие условия исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников конкурса»,— считают в компании. «Хотьковский автомост» требует отменить определение поставщика по закупке и обязать заказчика привести конкурсную документацию в соответствие с действующим законодательством.

Кроме этого, компания в жалобе отметила, что, по сообщениям СМИ, «один из директоров „Новосибирскавтодора“ был привлечен к уголовной ответственности по ст. 290, 291, 291.1 УК РФ», и это якобы также может нарушать пункты закона о контрактной системе. Компания просит антимонопольное ведомство провести проверку соответствия АО «Новосибирскавтодор» как участника закупки положениям закона о контрактной системе. Речь идет о требовании об отсутствии у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и непривлечении в течение двух лет до момента участия в торгах к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица. О каком именно топ-менеджере компании идет речь, в «Хотьковском автомосте» не стали уточнять.

В декабре 2020 года стало известно о возбуждении в Новосибирской области уголовного дела о коррупции в отношении руководителя Территориального управления автодорог Михаила Чуманова. По данным следствия, он получил взятки на сумму свыше 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона. В круг подозреваемых, как сообщалось, попал также один из топ-менеджеров «Новосибирскавтодора» — директор по эксплуатации и содержанию автодорог Сергей Илюшин. Ему инкриминируют дачу взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ). В настоящее время Сергей Илюшин находится под подпиской о невыезде. Свою вину он признал.

В «Новосибирскавтодоре» завили, что с доводами жалобы не согласны. В компании также уточнили, что Сергей Илюшин продолжает работу в компании. «В отношении него не принято процессуальное решение органами предварительного следствия, мера пресечения в виде заключения под стражу не применялась. Сведения о его судимости не соответствуют действительности, таким образом, доводы заявителя жалобы не подтверждены документально, их оценку осуществит комиссия ФАС России»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в компании.

Юрист Forward Legal Станислав Бородаев не исключил, что могут быть объявлены новые торги. «„Хотьковский автомост“ указывает, что организатор закупки незаконно применил стоимостный порядок оценки к нестоимостному критерию. Исходя из формулировки критерия „квалификация участников закупки“, можно предположить, что данный критерий входит в группу нестоимостных»,— говорит он. Если ФАС придет к выводу о наличии нарушений, допущенных в ходе закупки, то может быть вынесено предписание, например, об устранении нарушений, внесении изменений в закупочную документацию и о повторном проведении закупки, говорит он.

Илья Николаев