Госархив обнародовал фотографии визитов Юрия Гагарина в Ярославль

Государственный архив Ярославской области в честь 60-летия полета первого человека в космос опубликовал серию фотографий, связанных с посещением Юрием Гагариным Ярославля и Ярославской области в 1964 и 1967 годах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным архива, в апреле 1964 года Юрий Гагарин посетил Дом политпросвещения, который располагался в здании нынешнего юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Также космонавт посетил Ярославль в сентябре 1967 года в составе делегации в честь вручения Ярославской области ордена Ленина за успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Торжественное собрание проходило в зале театра имени Федора Волкова. Позже на здании театра была установлена мемориальная доска, посвященная этому событию.

Ознакомиться с фотоматериалами можно на сайте ярославского архива.

Дарья Сабаева