Андрею Пивоварову вручили постановление о возбуждении административного дела из-за помощи медикам

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что прокуратура Петродворцового района выдала ему постановление о возбуждении административного дела. Ему вменяется участие в деятельности нежелательной организации.

Господин Пивоваров в апреле 2020 года поставил станции скорой помощи в Петергофе маски и перчатки для медиков. По его словам, он общался напрямую с сотрудниками в обход руководства. Он объяснил это тем, что зачастую главврачи не хотят признавать нехватку СИЗ, из-за чего медики рискуют здоровьем.

Замглавврача Сергей Жварницкий тогда написал заявление в прокуратуру на Андрея Пивоварова, посчитав его действия мошенническими. Уголовное дело возбуждено не было, однако полиция смогла завести административное дело. Посты об оказании помощи она посчитала деятельностью нежелательной организации.

«Год прошёл с момента тех поставок. Много кому мы с тех пор успели помочь, но вот такая «благодарность» прилетела впервые. В объяснении отдельно отметил, что считаю данное привлечение пятном на репутации не только прокуратуры Петродворцового района, но и всей правоохранительной системы»,— написал господин Пивоваров в своем канале в Telegram.

Олег Дилимбетов