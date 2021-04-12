Грунт размыло у опор Молитовского моста

Сегодня нижегородцы сообщили, что под опорами Молитовского моста на правом берегу Оки размыло грунт. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода в ответ на запрос “Ъ-Приволжье” сообщили, что он не представляет опасности для моста.

«У крайних береговых опор имеется укрепленный конус, предназначенный для сопряжения конструкции моста с подходами. Поверхность конуса укреплена от размывов бетонными плитами. В этом году из-за протечек через деформационный шов произошел локальный провал плиток укрепления конуса площадью 5 кв м. Работы по восстановлению целостности шва завершены, работы по восстановлению укрепления конусов будут выполняться в мае-июне 2021 года», – пояснили в департаменте транспорта.

Капитальный ремонт конструкций моста в ближайшее время проводить не планируется, добавили в мэрии.

Анастасия Еремина, Александра Викулова