В Ярославле начали мыть дороги специальным шампунем

В Ярославле сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» чистят улично-дорожную сеть города, используя специальный шампунь, сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня, 12 апреля, комплексная очистка проезжей и прибордюрной части, пешеходных дорожек и транспортных ограждений проводится на Которосльной набережной и Октябрьском мосту.

По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, специальный шампунь для мытья дорожного покрытия, заборов и различных конструкций улично-дорожной сети, используется в Ярославле впервые.

«Заливается он в спецтехнику: КДМ, пылесосы и поливомоечные машины. Разводится в пропорции 1Х1000. На одну машину уходит пятилитровая канистра. Шампунь безопасный, имеет все сертификаты, позволяет лучше отмывать дорожное полотно и прилегающие элементы»,— уточнил господин Степанов.

Дарья Сабаева