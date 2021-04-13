Прибыли с грузом

В 2020 году, несмотря на действовавшие коронавирусные ограничения, увеличили чистую прибыль четыре сибирских аэропорта: Толмачево, Емельяново, Спиченково и Горно-Алтайск, единственный показавший также рост по выручке. Их операторы объясняют положительные финансовые результаты увеличением грузовых перевозок и ростом внутреннего туризма. Эксперты дают позитивный прогноз на 2021 год, ожидая дальнейшего роста и выручки, и прибыли авиаузлов.

Прошедший 2020 год стал кризисным для операторов большинства сибирских аэропортов. К примеру, иркутский аэропорт, снизивший пассажиропоток почти на треть, в итоге сократил выручку на 38,9% (до 1,78 млрд руб.), чистую прибыль — на 67,8% (до 254 млн руб.). Омский оператор авиаузла в 2020 году потерял сразу 32% пассажиров, треть выручки (–805 млн руб.) и почти 90% прибыли (–16,5 млн руб.). При этом четыре сибирских аэропорта увеличили чистую прибыль по итогам года, несмотря на коронавирусные ограничения: новосибирское АО «Аэропорт Толмачево» — на 10% (до 2,4 млрд руб.), красноярское ООО «Аэропорт Емельяново» — на 47% (418 млн руб.), новокузнецкое ООО «Аэрокузбасс» (Спиченково) — на 16,7% (85 млн руб.), АО «Аэропорт Горно-Алтайск» — примерно в 3,5 раза (74 млн руб.). Аэропорт Горно-Алтайска еще и единственный в Сибири показал рост не только прибыли, но и выручки — на 24,1% (до 379 млн руб.). Экономист оператора авиаузла Екатерина Михалева объясняет положительную динамику ростом внутреннего туризма в регионе в 2020 году. По ее данным, аэропорт, у которого и до закрытия границ не было международного направления, в год коронакризиса увеличил пассажиропоток на 45%.

Нарастившие прибыль Толмачево и Емельяново в 2020 году потеряли соответственно 8,3% и 6,5% выручки, получив 5,32 млрд руб. и 2,92 млрд руб. В пресс-службе новосибирского аэропорта рост прибыли связали в первую очередь с увеличением объема грузовых перевозок и развитием региональных рейсов, особенно в южном направлении: «Сокращений в организации не было, за счет этого мы расходы не сокращали», — уточнили в Толмачево. В Емельяново также отмечают значительный рост в сегменте грузовых перевозок. «В прошлом году мы привлекли самого крупного грузового перевозчика — группу компаний „Волга-Днепр”. Они сосредоточили у нас 80% грузовых транзитных рейсов всей группы», — сообщили в пресс-службе.

Однако основной причиной увеличения чистой прибыли в красноярском аэропорту называют программу поддержки авиакомпаний: «Был разработан антикризисный план, одним из пунктов которого были скидки авиакомпаниям», — добавили в пресс-службе.

Несмотря на снижение показателей ряда операторов, положительный финансовый результат сохранили все сибирские аэропорты, кроме барнаульского. Последний на фоне сокращения пассажиропотока на 44% столкнулся со снижением выручки на 53,7% (до 730 млн руб.) и получил 77 млн руб. чистого убытка против 68 млн руб. прибыли годом ранее.

Хороший финансовый результат операторов Толмачево и Емельяново можно объяснить тем, что немалый объем их бизнеса связан с обслуживанием «техстопов» (промежуточных посадок грузовых авиакомпаний), которых стало больше из-за экстренных поставок антиковидных грузов, считает исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Пока пассажирское сообщение в мире не восстановилось, именно специализированными транспортными самолетами груз путешествует в большей степени, чем раньше, когда часть авиагруза путешествовала в багажных отделениях пассажирских самолетов», — объяснил эксперт.

Дополнительную загрузку оператору Толмачево, по мнению господина Пантелеева, дало то, что его базовый перевозчик — авиакомпания S7 — даже в условиях локдауна сохранил маршрутную сеть, которую обслуживал на воздушных судах умеренной вместимости. Кроме того, на финансовый результат отрасли в целом, по его словам, повлияло то, что ряд аэропортов скорректировал свои сборы.

Господин Пантелеев прогнозирует на 2021 год «существенное улучшение» прошлогодних финансовых результатов операторов сибирских аэропортов. Уже в марте, по оценке эксперта, внутренний пассажиропоток ряда аэропортов превзошел показатели 2020 года. «Конечно, возможны проблемы, связанные с сохранением тяжелого финансового положения авиакомпаний: если компании, имеющие значительную маршрутную сеть в регионе, прекратят полеты и останутся с долгами, это может негативно повлиять на финансовое положение операторов аэропортов», — говорит господин Пантелеев.

Дарья Решетникова