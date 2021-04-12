Telegram настраивается на IPO

Компания Павла Дурова начала готовиться к первичному размещению своих акций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Telegram может провести IPO в течение двух лет. По данным издания, мессенджер для этого выбирает регион и площадки. При этом рассматриваются два варианта — нью-йоркский Nasdaq и Гонконгская биржа. В свободное обращение могут выйти до 25% акций компании. В итоге оценить Telegram в ходе IPO могут на сумму от $30 млрд до $50 млрд. Насколько справедлива такая оценка? И что ждет Telegram после такого размещения на бирже?

На эти вопросы ответил управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский: «Telegram будет развиваться. Но это уже не просто мессенджер. Это уже некая транзиторная конструкция между мессенджером и соцсетью. Поэтому, наверное, мы не будем пока его оценивать по капитализации как Facebook. Для оценки больше подойдет что-то между WhatsApp и, предположим, Twitter. По текущему срезу вполне можно рассчитывать где-то на $50 млрд. Тем более если динамика будет как в конце 2020 года и начале 2021-го.

С точки зрения портфельного инвестора, лучше, чтобы оценка была не очень высокая, а динамика после IPO — хорошая. В этом смысле перспективнее Гонконг.

Начальная оценка там будет, скорее всего, ниже, чем в Нью-Йорке, но потенциальный рост — гораздо выше. Информационные каналы более открыты и меньше конкуренции с американскими компаниями. Не любят, американцы конкурентов своим компаниям, а Telegram выходит в Штаты, о нем будут писать местные аналитики как о конкуренте Facebook и Twitter».

В марте Telegram разместил облигации на сумму более $1 млрд. Если IPO компании пройдет успешно, то инвесторы смогут больше заработать на ее бумагах. Так считает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Насколько мы помним условия облигационного займа, если Telegram сделает IPO менее чем через три года после размещения, облигации могут конвертироваться в акции компании со скидкой 10% к цене размещения. Очевидно, что у инвесторов, которые конвертируют свои облигации в акции, будет не только премия в 10%, но и апсайд на торгах после IPO и возможность роста. Все эти слова справедливы, только если это уникальная конъюнктура. Когда денег слишком много на рынке, то конъюнктура продолжает превалировать. Через два года может наступить смена тренда, тот самый “пузырь”, надутый за последние несколько лет, в том числе из-за COVID-19, когда США безудержно печатали новые деньги. Они вливались на фондовый рынок.

Если этот тренд поменяется, то, возможно, IPO не состоится, потому что конъюнктура будет плохая».

После размещения облигаций основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что это позволит компании продолжить глобальный рост и сохранить независимость. По его словам, в этом случае инвесторы мессенджера не смогут влиять на его политику.