Huawei Analyst Summit 2021: оптимизация портфеля предложений для повышения устойчивости бизнеса и работы в сложных условиях

Компания Huawei провела 18-й Глобальный аналитический саммит (Huawei Global Analyst Summit) в Шэньчжэне. Более 400 гостей, в том числе отраслевые и финансовые аналитики, лидеры общественного мнения и представители СМИ, посетили мероприятие в Китае.

Эрик Сюй (Eric Xu), действующий председатель Huawei, рассказал о результатах деятельности компании в 2020 году, а также о пяти будущих стратегических инициативах. По словам г-на Сюя, Huawei планирует:

оптимизировать свой портфель для повышения устойчивости бизнеса. В рамках этого Huawei будет укреплять собственные программные возможности и больше инвестировать в предприятия, которые в меньшей степени зависят от передовых технологических методов, а также в компоненты для интеллектуальных транспортных средств;

максимизировать ценность 5G и разработать 5.5G вместе с отраслевыми партнерами, чтобы стимулировать эволюцию мобильной связи;

обеспечить бесшовный, ориентированный на пользователя интеллектуальный опыт для всех сценариев;

внедрять инновации, которые помогут сократить выбросы углерода в мире;

решить проблемы непрерывности поставок.

«Восстановление доверия и сотрудничества во всей глобальной цепочке поставок полупроводников имеет решающее значение для возвращения отрасли в нужное русло»,— подчеркнул Эрик Сюй.

«В будущем мы будем вынуждены по-прежнему работать в условиях сложной и нестабильной глобальной обстановки. Новые волны COVID-19 и геополитическая неопределенность будут создавать постоянные вызовы для всех организаций, бизнеса и государств. Мы верим в силу цифровых технологий, которые могут обеспечить решение проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Поэтому мы будем продолжать внедрять инновации и продвигать цифровую трансформацию вместе с нашими клиентами и партнерами, чтобы дать цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания полностью подключенного интеллектуального мира».

Уильям Сюй (William Xu), директор, член совета директоров и президент Института стратегических исследований Huawei, начал свое выступление с обсуждения проблем, которые повлияют на социальное благополучие в течение следующего десятилетия, включая старение населения и растущее потребление энергии. Он также изложил перспективы Huawei для построения интеллектуального мира до 2030 года, которые включают девять технологических задач и направлений исследований:

Определение 5.5G для поддержки сотен миллиардов различных типов соединений; Разработка наноразмерной оптики для экспоненциального увеличения пропускной способности волокна; Оптимизация сетевых протоколов для подключения всех объектов; Обеспечение передовой вычислительной мощности, достаточной для поддержки интеллектуального мира; Анализ и извлечение практической информации из огромного объема необработанных данных для совершения прорыва в области промышленного ИИ; Выход за рамки архитектуры фон Неймана для 100-кратного увеличения плотности систем хранения; Объединение вычислений и чувств для разработки гиперреального, мультимодального опыта; Предоставление людям возможности проактивно управлять своим здоровьем за счет непрерывного мониторинга личных жизненных показателей; Создание интеллектуального интернета энергии (Internet of Energy) для производства, хранения и потребления более экологичной электроэнергии.

«В предстоящем десятилетии,— сказал Уильям Сюй,— мы можем ожидать, что в обществе будет много значительных улучшений. Мы надеемся объединить усилия с различными отраслями, академическими кругами, исследовательскими институтами и разработчиками приложений для решения универсальных проблем, стоящих перед человечеством. Имея общее видение, мы все должны сыграть свою роль в изучении того, как сделать связи сильнее, вычисления быстрее, а энергию экологичнее. Давайте вместе пройдем этот путь к интеллектуальному миру в 2030 году».