За выходные в Ярославской области оштрафовали 56 пьяных водителей

В Ярославской области за минувшие выходные с 9 по 11 апреля было выявлено 56 водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В сообщении отмечается, что шестеро водителей повторно сели за руль автомобиля в состоянии опьянения.

По данным пресс-службы, в случае управления автомобилем в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тыс. руб. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.

Дарья Сабаева