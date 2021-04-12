Райффайзенбанк меняет структуру инвестиционно-банковского подразделения

Инвестиционно-банковское подразделение (IB) Райффайзенбанка меняет организационную структуру. До сих пор IB представляло четыре команды, которые имели узкую специализацию: синдицированное кредитование, рублевые облигации, евробонды и M&A.
В результате изменений четыре команды преобразованы в две с сохранением штата сотрудников. Команда IB Capital Markets Team будет отвечать за размещение акций, рублевых и еврооблигаций, получение рейтингов в рамках размещения облигаций и сделки секьюритизации. Руководить направлением будет Олег Корнилов. Команда IB Strategic Advisory Team займется консультированием клиентов по вопросам привлечения финансирования и повышения акционерной стоимости, оптимизации долгового портфеля и реструктуризации бизнеса, сделками M&A и синдицированным кредитованием. Данное направление возглавит Антон Кукоба. Дополнительно в рамках IB-департамента создается третье, принципиально новое, направление по работе с цифровыми финансовыми инструментами и валютами и консультированием по цифровизации бизнес-процессов у корпоративных клиентов банка.
Возглавлять IB Райффайзенбанка продолжит Дмитрий Средин, также курирующий в банке работу с крупными корпоративными клиентами.
«Мир банковских продуктов и услуг кардинально изменился. Классическая модель IB становится менее жизнеспособной, а возможности корпоративных клиентов самостоятельно структурировать сделки значительно выросли за последние годы. Будучи универсальным коммерческим банком, который стремится иметь максимально полную линейку продуктов и услуг для удовлетворения потребностей клиентов всех сегментов, мы поняли, что нам нужны изменения в IB-направлении. Теперь IB становится единым центром экспертизы в сложно структурированных сделках с фокусом на долгосрочное стратегическое консультирование и сопровождение наших корпоративных клиентов», — прокомментировал Дмитрий Средин.
Райффайзенбанк имеет первоклассную репутацию по всем ключевым направлениям работы на рынках капитала, из года в год оставаясь лидером на рынке DCM, синдицированного кредитования, реструктуризаций и секьюритизаций.
«Наша стратегия — быть ценным советником и проводником наших клиентов в сложном мире рынков капитала, финансовых услуг и продуктов, помогая им заблаговременно готовить свой бизнес к будущим этапам стратегии роста. Это касается помощи в юридическом структурировании холдингов и групп, своевременном общении с рейтинговыми агентствами и аудиторами, выстраивании грамотной кривой доходности на рублевом рынке облигаций, умной политики в M&A с учетом среднесрочных планов компании провести IPO или разместить евробонды», — заключил Дмитрий Средин.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.