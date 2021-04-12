Свердловская область, УрФУ и «СКБ Контур» заключили соглашение о создании акселератора IT-компетенций

Научно-образовательный центр «Акселератор IT-компетенций» (НОЦ АКСИТ) создадут в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Свердловской области, сообщил региональный департамент информационной политики. Соответствующее соглашение подписали губернатор Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров и генеральный директор IT-компании «СКБ Контур» Евгений Филатов.

Центр будет располагаться на территории IT-кластера «Контур-парк» в Екатеринбурге, говорится в сообщении департамента. Предполагается, что центр будет специализироваться на ускоренной подготовке IT-специалистов для высокотехнологичных секторов экономики Урала и Западной Сибири. Ежегодно в нем будут обучаться около 5 тыс. человек.

«Хочу поблагодарить всю команду компании "СКБ Контур" и управленческую команду УрФУ за то, что проделали большую работу по созданию новой модели образовательного центра. Ее результатом станет ускоренная подготовка кадров, в которых сегодня нуждается современная промышленность и образовательная система»,— сказал Евгений Куйвашев. Он добавил, что цифровая трансформация технологии требует новых подходов к подготовке кадров.

По словам Виктора Кокшарова, сейчас образовательные программы, разработанные совместно с «СКБ Контуром», пользуются спросом у абитуриентов. «После создания консорциума фундаментальные знания ребята будут получать у нас, а работать над проектами в тесном сотрудничестве с IT-компаниями. Нам нужно такое пространство, которое привлечет больше школьников, абитуриентов, студентов и заинтересует их работой в высокотехнологичном и динамично развивающемся IT-секторе экономики Свердловской области, превратив ее в один из безусловных лидеров в России и мире в сфере развития IT»,— сказал господин Кокшаров.

«СКБ Контур» реализует инвестпроект «Контур-парк» с 2017 года. Он предполагает обустройство 16,8 га в границах улиц Пихтовая — Малопрудная — Суходольская. В концепции предусмотрены помещения для 3 тыс. сотрудников, парковки на 1,5 тыс. машиномест, детский сад на 150 детей, кампус компьютерных технологий на 500 человек, спортивные площадки и дорожки, крытый скалодром с трассами внутри и снаружи.

Михаил Мананников