Свердловская общественная палата заключила 13 соглашений о наблюдении за выборами в регионе

Общественная палата (ОП) Свердловской области подписала 13 соглашений о контроле проведения выборов в регионе, сообщил областной департамент информационной политики. В том числе впервые подписаны соответствующие соглашения с муниципальными общественными палатами.

«Ранее соглашения заключались только с партиями и общественными организациями. В прошлом году в преддверии голосования за поправки в Конституцию России мы подписали 41 соглашение, в этом планируем порядка 100. Асбест, Сухой Лог, Богданович, Камышловский район и Камышловский городской округ — стали первыми. Это почетно и одновременно ответственно»,— сказал заместитель председателя областной ОП Вадим Савин. Сегодня, 12 апреля, аналогичное соглашение подписала общественная палата Екатеринбурга.

Согласно документу, стороны организуют оперативный обмен информацией и общественный контроль за соблюдением прав граждан при проведении выборов. Кроме того, планируется проведение совместных мероприятий для повышения электоральной активности. «Предполагается активное вовлечение участников в кампанию путем назначения наблюдателей в участковые избирательные комиссии»,— говорится в сообщении департамента.

Напомним, в сентябре в Свердловской области пройдут выборы депутатов Государственной думы и законодательного собрания. Еще на 35 территориях региона пройдут выборы муниципальных депутатов.

Михаил Мананников