Сетевая троица

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о решении компании TP-Link для организации Wi-Fi покрытия в больших домах и квартирах.



Интернет, как вода или электричество, — коммуникация, без которой невозможно представить современный быт. В жилье большой площади или этажности для доступа в сеть потребуются специальные решения. Одним из лучших можно считать Mesh-сеть. Ее ключевая польза — в большом покрытии и бесшовности. Я уже как-то рассказывал о варианте от Honor. Но там была система из роутеров. Новинка же компании TP-Link, которую я недавно протестировал, к таким не относиться.

Модель Deco X20 необходимо подключать к уже имеющемуся у пользователя роутеру, точнее, соединить с ним придется только один из трех повторителей в наборе — любой на выбор. Они все одинаковы. Другие останется установить в места квартиры или дома, куда раньше не получалось доставить беспроводную сеть. Кстати, на случай если требуется Ethernet-соединение, каждый из троицы модулей Deco X20 уже снабжен парой LAN-портов.

Новинка поддерживает Wi-Fi 6, а это до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Развернутая сеть способна покрыть свыше 500 кв. м площади. Конечно, эти показатели лабораторные и в реальности могут слегка отличаться от заявленных, но реальную квартиру в почти 100 «квадратов» Deco X20 полностью обеспечил уверенным беспроводным интернетом, не взирая на все кирпичные и бетонные стены.

Одномоментно у меня дома может работать до двух десятков потребителей Wi-Fi. За время теста Mesh-сеть от TP-Link этой нагрузки не заметила. Ей под силу и сотня устройств, и даже полторы. Кстати, это не такая уж и далекая перспектива с учетом активно растущего рынка устройств «умного дома». При переходе из комнаты в комнату с планшетом или смартфоном переключение между модулями на работе в сети вообще не сказывалось.

Для самых важных гаджетов можно настроить приоритет.

Это легкая процедура организована в мобильном приложении, за которое отдельная благодарность разработчикам Mesh-сетей Deco. Активация, настройка модулей и самой сети, антивирус, родительский контроль и другие полезные инструменты управления довольно симпатичны и просты в использовании.

В самом начале, при первом подключении, важно в правильном порядке пройти все действия. В остальном работа с TP-Link Deco X20 несет интуитивный характер.