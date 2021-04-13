Плодам не хватает защиты

Объединения садоводов просят Минсельхоз изменить механизм страхования плодовых насаждений. При расчете компенсаций участники рынка предлагают учитывать более свежие данные урожайности, климатические особенности региона, а также просят увеличить субсидирование страхования с 50% до 80-90%. Страховщики согласны с тем, что механизм требует доработки, но указывают на то, что часть проблем создают сами аграрии, которые мало используют возможности страховки.



Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предложения по изменению процедуры страхования многолетних насаждений. Копия письма есть у “Ъ”.

Ассоциация предлагает повысить субсидирование страхования с существующих 50% до 80-90%, что позволит снизить стоимость услуги. Участники рынка также просят при расчете компенсаций использовать более актуальные данные урожайности для интенсивных садов (за два-три года, а не пять лет), данные по каждой культуре отдельно, разницу в цене в пять-семь раз на различные сорта и климатические условия регионов.

По словам председателя объединения Айдына Ширинова, меры позволят увеличить площади застрахованных садов, которые сегодня занимают не более 5%.

Существующая система страхования многолетних насаждений не работает, согласен директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, при расчете компенсации страховщики не учитывают ежегодной рост урожайности и интенсивность посадки, в то время как сбор плодов в садах плотностью 800 и 3,5 тыс. деревьев на 1 га отличается. Айдын Ширинов говорит, что используются сведения о среднем объеме урожая по региону или району за пять лет. Но около 70% всех насаждений — старые неэффективные сады, урожайность которых не превышает 12-15 тонн с 1 га, в то время как в интенсивных достигает 40-50 тонн с 1 га, указывает он.

В союзе «Садоводы Кубани» добавляют, что по действующим правилам садоводы могут заключить договор страхования только во время вегетации — в период, наиболее подверженный возвратным заморозкам.

Так, весной 2020 года после заморозков в Краснодарском крае пострадало около 40% садов, а производители не успели заключить договоры и, как следствие, не получили компенсации. В Национальном союзе агростраховщиков (НСА) оценивали ущерб до 2 млрд руб.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко говорит, что механизм страхования станет выгодным только после повышения уровня субсидирования. Текущая политика страхования многолетних насаждений почти неприменима для суперинтенсивных садов, соглашаются в «АФГ Националь». Для выхода на полное плодоношение такому саду требуется пять лет, а закладка идет поэтапно, потому считать среднюю урожайность по всем насаждениям хозяйства «не совсем корректно».

В НСА соглашаются, что садоводство требует особого страхового законодательства.

По словам президента союза Корнея Биждова, сейчас разрабатывается матрица урожайности, которая будет учитывать факторы, формирующие объем урожая, что необходимо для расчета компенсации.

Но, добавляет господин Биждов, в практике агрострахования, и не только садоводства, не раз складывались ситуации, когда аграрии после убытков объясняли отсутствие страховки несовершенством механизма, хотя до получения ущерба интереса к страхованию не проявляли.

Гендиректор «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин добавляет, что из-за скачков урожайности, характерных для садоводства, использование более короткой статистики за два-три года приведет к увеличению страхового тарифа, а для учета показателя качества сегодня недостаточно данных. По словам топ-менеджера, проблема не в неэффективности механизма страхования, а в малом числе хозяйств, его использующих.

В Минсельхозе обращение Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края пока не получили. Но заверили, что «на постоянной основе проводят работу по совершенствованию агрострахования». Так, если в 2020 году на поддержку механизма было выделено 2,2 млрд руб., то в 2021 году сумма увеличена до 4,4 млрд руб.

Алексей Полухин