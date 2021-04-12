В Ярославской области переходят на летнее расписание межмуниципальные автобусы

В Ярославской области на летний график движения будут переведены 23 межмуниципальных автобусных маршрута, сообщили в региональном департаменте транспорта. Летний график движения вводится с 15 апреля.

В департаменте пояснили, что в первую очередь речь идет о направлениях, по которым много дачных и садовых товариществ. Переход на летний период предусматривает увеличение количества рейсов, времени работы и вместимости автобусов.

Кроме того, будет возобновлена работа сезонных маршрутов: №106 Ярославль (Ярославль-Главный) – Ярославль (через сады Южные), №108 Ярославль – сады Южные, №131 Ярославль – Введенье.

Дарья Сабаева