Далекие миры

Ночное небо испокон веков вдохновляло ученых и художников на изучение Вселенной и создание предметов искусства. Ювелиры и часовщики не исключение. Индикатор фаз Луны — одно из самых востребованных усложнений сегодня. А украшений в виде комет, звезд и планет становится все больше — от простых подвесок и серег с изображением полумесяца до брошей и колье высокого ювелирного искусства. В День космонавтики в честь первого полета человека в космос «Коммерсантъ. Стиль» собрал некоторые из них.