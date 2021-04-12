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Chanel Fine Jewelry коллекция Comete

Фото: Chanel

Далекие миры

Украшения и часы с небесными светилами

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Ночное небо испокон веков вдохновляло ученых и художников на изучение Вселенной и создание предметов искусства. Ювелиры и часовщики не исключение. Индикатор фаз Луны — одно из самых востребованных усложнений сегодня. А украшений в виде комет, звезд и планет становится все больше — от простых подвесок и серег с изображением полумесяца до брошей и колье высокого ювелирного искусства. В День космонавтики в честь первого полета человека в космос «Коммерсантъ. Стиль» собрал некоторые из них.


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Приложения

Стиль Женщины#6

от 25.03.2021

Стиль Украшения#5

от 23.03.2021

Стиль Подарки#4

от 04.03.2021

Стиль Часы#2

от 25.02.2021

Стиль Мужчины#1

от 18.02.2021

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