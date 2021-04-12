В Челябинске судят экс-командира части, который использовал солдат для ремонта дачи

Челябинский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело бывшего командира войсковой части №6777, обвиняемого в незаконном использовании труда подчиненных.

Как сообщает пресс-служба гарнизонного суда, по версии следствия, командир расположенной в Озерске части, «желая избежать затрат на производство строительных и отделочных работ», привлек четырех подчиненных ему военнослужащих для ремонта дома и обустройства участка в садовом товариществе. Солдаты периодически в течение года выполняли разные работы: убирали строительный и бытовой мусор, демонтировали забор и установили новое ограждения, разобрали старую беседку и построили новую, выполнили внешнюю отделку дома, а также уложили тротуарную плитку для стоянки автомобиля.

Экс-командир обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статьей – до четырех лет лишения свободы.