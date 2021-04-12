К стенду «Башспирта» на международной выставке в Москве слетелись живые пчелы

Компания «Башспирт» представила на международной выставке «Продэкспо — 2021» в Москве стенд в стиле эко-лофт. В экспозиции использовались природные материалы, растения и даже живые пчелы. «Башспирт» разработал дизайна стенда с применением натурального дерева, что подчеркивает экологичность его алкогольной продукции.



Экспозиция была разделена на три части, посвященных флагманским брендам компании. Все ее элементы замаркированы в соответствии с философией конкретной торговой марки.

Инсталляция водки «Дикий мед» представлена в виде бочки с медом. Она стала самой «вкусной» в московском «Экспоцентре», а живые пчелы в террариуме сделали ее уникальной.

Башкирский бренд «Курай», с которым связаны одноименные новинки компании, представил отдельную инсталляцию. Ее главным украшением стали живые растения, которые входят в состав биттера «Курай» — букет из 40 природных компонентов.

В третьей композиции стенда компании «Башспирт» представлен водочный премиум бренд LES AMOURS DU NORD («Северные амуры»). Северными амурами французы называли башкирских лучников — героев Отечественной войны 1812 года. В центре находится стенд с премиальными коллекциями брендированной одежды и парфюма. «Башспирт» недавно запустил коллабрации бренда LES AMOURS DU NORD с производителем одежды Nothern Factory и российской маркой парфюмерии NSE perfumes.

Кроме флагманских напитков, в экспозиции «Башспирта» представлены еще 20 брендов в разных сегментах. Это водки «Пшеничная», «Сталковская Альфа», «Честная», «Белебеевская Перцовая», биттер «Охотничьи просторы», бальзамы. Также на ней выставлены новинки компании — медовая серия водки «Дикий мед», водки «Федор Шаляпин», «Чишмы сидим», «Червонец медный», «Червонец золотой», «Дикий мед перечная мята», «Курай джин» и так далее.

Международная выставка «Продэкспо» — одно из самых масштабных мероприятий в продовольственной сфере. На форум каждый год собираются сотни крупнейших российских и зарубежных производителей продуктов питания и напитков.

«Башспирт» участвует в «Продэкспо» ежегодно и каждый раз доказывает качество, собирая рекордное число наград.