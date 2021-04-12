Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора — «Системы распределенного реестра». Об этом говорится в сообщении банка. Документы были подписаны 9 апреля представителями Газпромбанка, ВТБ, ПСБ, Национальной системы платежных карт (НСПК), Московской биржи и АФТ. Участники ассоциации решили создать Общество с целью совместного развития российских технологий с использованием распределенных реестров. Это позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка.

«Уже сегодня платформа “Мастерчейн”, в создании которой участвовал Газпромбанк, помогает финансовым организациям учитывать электронные закладные и проводить сделки по выдаче цифровых банковских гарантий. Создание блокчейн-оператора, в свою очередь, позволит сосредоточить компетенции в этой области в рамках одной компании и будет способствовать существенному развитию финансовой отрасли на новом технологическом стеке»,— отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Microsoft договорилась о покупке разработчика ПО в сфере распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance Communications, Inc. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники. По данным телеканала, стороны уже подписали соглашение, а официально о сделке могут объявить 12 апреля. Стоимость покупки оценивается в $16 млрд. Для Microsoft эта покупка станет второй по дороговизне в истории.

Крупнейший оператор российского лотерейного рынка «Столото» начал продажи билетов в сетях «Дикси» и Fix Price. В результате соглашений сеть продажи лотерей вырастет более чем на 6 тыс. точек. Эксперты отмечают, что продажа лотерейных билетов остается в прямой зависимости от количества точек продажи и трафика через них. «Столото» еще не удалось вернуться к показателям до пандемии, в том числе из-за снижения потока покупателей в магазинах и перехода на онлайн-доставку, пишет “Ъ”.