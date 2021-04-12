В отношении сотрудников администрации Межгорья возбуждено уголовное дело

Региональное управление СКР начало проверку завышения объемов выполненных работ по муниципальному контракту на благоустройство сквера в ЗАТО Межгорье. В отношении неустановленных сотрудников администрации Межгорья возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в декабре прошлого года администрация Межгорья заключила муниципальный контракт с ООО «Гарант» на выполнение работ по благоустройству сквера на улице Советской на общую сумму более 11 млн руб. Подрядчик получил оплату в полном объеме, однако работы полностью не выполнил. Сотрудники городской администрации завысили фактическую стоимость выполненных работ, причинив ущерб муниципальному бюджету.

Следователи допрашивают руководство администрации и подрядчика. Планируется проведение строительно-технической экспертизы, чтобы установить объем невыполненных работ и их стоимость для точной оценки причиненного ущерба, говорится в сообщении республиканского СКР.

Влада Шипилова