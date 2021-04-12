Для развития футбола в регионе создается рабочая группа

В Пермском крае будет создана специальная рабочая группа по развитию футбола в регионе. Решение об этом было принято на совещании в краевом министерстве спорта, в котором приняли участие руководители профессиональных футбольных и мини-футбольных клубов, представляющих наш регион на всероссийской арене, а также руководство Федерации футбола Пермского края и минспорта. В совещании приняли участие директор Центра спортивной подготовки Пермского края Елена Неганова, руководитель краевой Академии игровых видов спорта Иван Белкин и директор СШОР «Звезда» Олег Гаврилов.

Участники встречи обсудили основные проблемы и направления в развитии футбола, который является базовым видом спорта на территории региона. Эксперты определили порядок взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для дальнейшего развития футбола и приняли решение создать рабочую группу, основной задачей которой будет организация четкого взаимодействия между спортивной Федерацией, профессиональными клубами и органами власти. Необходимость подобной группы назрела в том числе и с появлением в регионе двух профессиональных футбольных клубов — «Звезда» и «Амкар».