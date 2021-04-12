Зарубежные СМИ: Каковы прогнозы относительно COVID-19 и развития экономики США?

Американская экономика находится в «точке перелома» и вскоре может начать уверенно расти, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в интервью телеканалу CBS. По мнению Пауэлла, основной риск для экономики по-прежнему заключается в распространении коронавируса. При этом если пандемия в скором времени пойдет на спад, рост экономики в текущем году может составить 6-7%. По словам Пауэлла, это будет самый высокий показатель за 30 лет. Он спрогнозировал, что безработица в стране снизится с 6% до 4-5%. Подробнее о ситуации с коронавирусом в США и прогнозах экономического развития — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

До сих пор представители ФРС утверждали, что экономика Соединенных Штатов еще не до конца восстановилась после пандемии, пишет Financial Times. Мартовский отчет службы показал, что уровень безработицы в стране по-прежнему составляет 6%, а рабочих мест примерно на 8 млн меньше, чем до коронакризиса, пишет издание. Судя по протоколу заседания американского Центробанка, который был опубликован на прошлой неделе, ФРС не намерена в ближайшее время отказываться от своей денежно-кредитной политики. Чиновники подчеркнули, что прежде чем в экономике произойдет прогресс и в стране восстановится уровень занятости, должно пройти время.

Отвечая на вопрос, будет ли экономический спад этого года похож на кризис 2008-го, Джером Пауэлл заявил, что такая вероятность крайне низка. Тем временем хотя бы одну дозу вакцины в Штатах уже получили более 114 млн человек, отмечает CNN. Тем не менее еще около 30% населения не уверенны, стоит ли им прививаться. И именно от них зависит способность страны полностью избавиться от коронавируса, полагают журналисты.

По данным Bloomberg, программа вакцинации США была одной из самых быстрых в мире. 10 апреля было введено рекордное количество доз — больше 4,5 млн. Врачи надеются, что в ближайшее время в стране появится еще больше доз препаратов, которые помогут замедлить распространение инфекции и сократить количество заболевших, как это произошло в Израиле и Великобритании.

Однако ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной в некоторых штатах, например, в Мичигане, где суточный прирост зараженных недавно достиг максимальных показателей с начала пандемии — почти 7 тыс., пишет Financial Times. Непривитые молодые люди начали больше общаться, что вызвало всплеск заболеваемости. Больницы в штате заполнены на 90%.

Статистика подскочила также в Иллинойсе и Миннесоте, пишет USA Today. Зато в штате Нью-Йорк количество госпитализаций упало до самого низкого уровня со 2 декабря — до 4 тыс. человек в сутки, отмечает CNN.