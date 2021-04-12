Из космонавтов в IT-шники: как воплотились детские мечты сотрудников российских компаний

В детстве большинство опрошенных хотели стать космонавтами, летчиками, врачами, учителями, полицейскими или знаменитостями. Но в итоге многие выбрали профессии в сфере IT, коммуникаций и технологий (33%), услуг (19%). По 13% пошли в сферу масс-медиа, развлечений, медицины, науки. Каждый 10-й респондент занят в сфере финансов, 12% работают в других областях (топливной промышленности, недвижимости, логистике, энергетике).
К такому выводу пришли аналитики проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.
Отвечая на вопрос о том, считают ли они реализованной свою детскую мечту, большая часть опрошенных заметила, что мечты изменились, и они довольны своим выбором. Более трети респондентов высказали сожаление об упущенных возможностях (39%). Всего 18% рассказали, что добились того, о чем мечтали, и задуманное в детстве реализовалось.
Основная часть сотрудников компаний (39%) осознанно выбирали образование, готовясь к будущей работе. При этом 44% опрошенных хотели бы продолжать карьеру в выбранной области и намерены повышать квалификацию, а 39% удовлетворены своим выбором полностью и считают себя реализованными уже сейчас. Чуть меньше опрошенных слегка «отступили» от изначальной цели и выбрали смежную с полученной специальностью работу. 26% пришлось кардинально сменить деятельность, а 3% признались, что получали образование исключительно «ради корочки», и работать по специальности они не планировали изначально.
«Реализация и ощущение себя на своем месте – крайне важный фактор выбора профессии и, в дальнейшем, места работы. Человек, не чувствующий себя уверенно и жалеющий об упущенных возможностях, пусть это даже детские мечты, будет более подвержен стрессам и эмоциональному выгоранию. Именно поэтому так важно осознанно выбирать направление для учебы и работы. Опросы показывают, что впоследствии кардинально менять сферу деятельности готовы далеко не все, и большинство все же работает по основной специальности или в смежных областях», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».
Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 99 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства Группы составляют 47 млрд руб. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВ+» по шкале S&P и «ruАAA» по шкале «Эксперт РА».